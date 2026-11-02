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Вчера17:11

Денис Паслер оценил подготовку дорожных служб к зиме в Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 02.11.2026. В Свердловской области проводятся окончательные проверки готовности дорожной техники к работе в зимних условиях. На данный момент на зимний режим переведено 756 ед. спецтехники. Об этом сообщает департамент информполитики региона.

Основу парка техники составляют погрузчики, автогрейдеры, тракторы, автомобили с аэродинамическим отвалом. Кроме того, в зимнем содержании будут задействованы 114 автомобилей дорожного мастера.

«В ближайшее время специалисты оснастят и машины, которые сейчас заняты на дорожных ремонтах. Для обработки дорог заготовлено 85,1 тыс. кубометров пескосоляной смеси. Обстановку на дорогах мониторят 60 комплексных постов дорожного контроля, оборудованных камерами и метеодатчиками. Главам муниципалитетов необходимо проконтролировать готовность профильных организаций к снегопадам, особенно на севере области. А всем автовладельцам, кто еще не «переобул» машину, сделать это до конца недели», — сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер.

Синоптики прогнозируют ухудшение погоды в регионе уже на этой неделе — снег и ночную температуру ниже нуля.

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