Екатеринбуржцев приглашают на лекцию о визитах иностранных делегаций и городских легендах

УрБК, Екатеринбург, 02.11.2026. Лекция «Визиты иностранных делегаций в Свердловск. Факты и городские легенды» пройдет 5 ноября в Ельцин Центре в Екатеринбурге. Ее подготовили хранители музея «Уральских авиалиний», сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Слушателям расскажут о легендах, связанных с официальными визитами на Урал иностранных политических и общественных деятелей, в том числе о предполагаемом детстве американского президента на Урале, визите императора Эфиопии и истории ямайских растафари. Также участники узнают, куда исчез старый челябинский метеорит.

Отдельную часть встречи посвятят необычным подаркам, которые привозили иностранные делегации, и историям жителей Урала, чья находчивость сохранилась в городской памяти.

Лекция состоится в зале «Свобода» Музея Бориса Ельцина. Вход свободный, для посещения необходима предварительная регистрация.