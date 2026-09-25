Царская музыка, остров и иконостас

Екатеринбургский музей ИЗО (ЕМИИ) подготовил развлекательную программу для жителей и гостей города на ближайший уикэнд. Мероприятия пройдут на четырех площадках: в главном здании на ул. Воеводина, 5, в культурном центре «Эрмитаж-Урал» на ул. Вайнера, 11, в Музее наивного искусства на ул. Розы Люксембург, 18, и в Центре камнерезного дела им. А.К. Денисова-Уральского на ул. Пушкина, 5.

Музыка империи

С пятницы по воскресенье в культурном центре «Эрмитаж-Урал» состоится цикл лекций, посвященных музыке при дворе Екатерины Великой, а также отдельным историям, связанным с монархами, чье увлечение музыкой и театром сегодня известно немногим. В исторических источниках их личности и правление нередко получали неоднозначную оценку, однако музыка дает возможность по-новому взглянуть не только на их вкусы и повседневную жизнь, но и на их роль в развитии отечественной культуры. Цикл мероприятий приурочен к завершению выставки «Екатерина Великая. Блеск престола и мощь Урала».

Первая лекция цикла «Учинен был от итальянской капеллы преизрядный концерт» состоится в пятницу, 25 сентября в 18.30 и будет посвящена музыке при дворе императрицы Анны Иоанновны.

«Анна Иоанновна достойно продолжила начинания Петра Великого. Она возвратила столицу в Санкт-Петербург, довершила формирование архитектурного облика города, задуманного ее знаменитым предшественником. Но в истории она запомнилась прежде всего «бироновщиной» и возведением Ледяного дома. И мало кто сегодня вспоминает, что именно в годы ее правления в России появилась итальянская опера и зародилась русская балетная школа», — говорит автор лекции, старший научный сотрудник Отдела истории русской культуры Государственного Эрмитажа Наталья Бахарева.

В субботу, 26 сентября в 17.00 начнется лекция «Император играет на скрипке» о музыкальных предпочтениях двора в годы правления Петра III. Известно, что этот император отличался особой любовью к военному делу. Однако исследователи отмечают, что в действительности его занимали не только вахт-парады и маневры. Он коллекционировал живопись, собирал свою библиотеку и пополнял основанную Петром Великим Кунсткамеру. А еще Петр III любил музыку, играл на скрипке и заказывал произведения знаменитым композиторам.

«Петр устроил в своем любимом Ораниенбауме театр, который составлял серьезную конкуренцию придворному театру Елизаветы Петровны. Здесь начинали свой творческий путь на российской сцене многие известные композиторы и исполнители», — говорится в анонсе мероприятия.

В воскресенье в 14.00 Наталья Бахарева прочтет лекцию «Автор либретто — императрица» о музыке при дворе Екатерины II. Исследователь отмечает, что среди государственных забот Екатерина II находила время для коллекционирования живописи и глиптики, подготовки учебных книг для своих внуков, устройства праздников. Известно, что императрица любила театр и активно использовала его для репрезентации своей власти, военных побед, а также в целях просвещения нации. При этом в репертуаре Эрмитажного театра значительное место занимали оперы, либретто для которых сочиняла сама императрица.

Завершится эрмитажный лекторий в воскресенье в 17.00 лекцией «Музыка Гран-тура», посвященной путешествию великого князя Павла Петровича и великой княгини Марии Федоровны в Европу.

«В 1781 — 1782 гг. наследник Российского престола великий князь Павел Петрович и его супруга великая княгиня Мария Федоровна совершили Гран-тур в Европу. Маршрут вояжа проходил по территории Франции, Италии, Австрии. Путешественники осматривали достопримечательности, посещали устраиваемые в их честь празднества. Значительное место в их программе занимали театральные представления и концерты. Августейшие гости встречались с Моцартом, Гайдном, Глюком, Сальери, Прати, Галуппи. Великие композиторы посвящали российской великокняжеской чете свои сочинения, а художники создали целый ряд произведений, увековечивший этот знаменитый Гран-тур», — говорится в анонсе лекции.

Напомним, что в эти дни все желающие могут посетить выставку «Екатерина Великая. Блеск престола и мощь Урала», которая развернута одновременно на двух площадках ЕМИИ — в главном корпусе и в культурном центре «Эрмитаж-Урал». Проект, открывшийся 2 апреля, привезен в уральскую столицу главным музеем страны.

Первая часть экспозиции освещает время правления Екатерины Великой, известное как «Золотой век» Российской империи, а также рассказывает о семье, ближайшем окружении, образе жизни и придворных развлечениях императрицы. Вторая часть, размещенная в главном здании ЕМИИ, посвящена Уралу в годы правления Екатерины II.

Стоит напомнить, что проведение на базе ЕМИИ выставок с экспонатами из коллекций главного музея страны стало возможным пять лет назад — в 2021 году, после реконструкции, выполненной компанией «Атомстройкомплекс», культурный центр «Эрмитаж-Урал» обрел статус спутника Государственного Эрмитажа. С тех пор петербургский музей регулярно привозит в Екатеринбург тематические проекты, связанные с историей не только России, но и Урала. Предметы искусства, представленные в этих проектах, требуют особых условий хранения и экспонирования, и обновленный корпус ЕМИИ на ул. Вайнера, 11 теперь полностью отвечает этим требованиям.

Остров, лечебник и ювелирное искусство

В музее наивного искусства в субботу в 13.00 состоится кураторская экскурсия по выставке «Остров Тарабаровых». Куратор выставки, заведующая отделом наивного искусства ЕМИИ Елена Тимошенко проведет гостей по залам, где расположилась временная экспозиция, расскажет, как складывалась коллекция Сергея Тарабарова и Евгении Черепниной. Предложит гостям поговорить о том, откуда художники из глухих деревень доставали кисти и краски, и о том, почему их работы оказались в музеях по всему миру.

Напомним, что в основе экспозиции — 99 работ 21 автора из московского собрания Сергея Тарабарова (1955–2020) и его жены Евгении Черепниной. В коллекцию вошли живопись, графика, деревянные скульптуры и керамические изделия. Это первая выставка в Музее наивного искусства, где на одной площадке соседствуют произведения как наивных художников, так и профессионалов, находивших вдохновение в наивном искусстве и его визуальной эстетике.

А в воскресенье в 14.00 в главном здании ЕМИИ состоится очередная лекция, посвященная иконам. В этот раз темой лекции стал «Складень-иконостас. XIX в. Урал». Научный сотрудник сектора русского искусства ЕМИИ Алина Хионина расскажет про складни-иконостасы, которые представляли собой оригинальный вариант мобильных иконостасов — «походных церквей», появившихся в воинской среде и получивших широкое распространение в старообрядческой среде. При этом складень из собрания ЕМИИ, на примере которого и будет проходить лекция, имеет дополнительный ряд, представляющий собой так называемый «лечебник». Именно поэтому на встрече слушателям будет предложено не только разобраться, что такое лечебники, но и узнать, как они связаны с гравюрой и почему получили распространение в старообрядческой и народной среде.

В Центре истории камнерезного дела им. А.К. Денисова-Уральского в воскресенье в 11.10 начнется очередное музейное занятие для детей в возрасте от 12 лет «Ювелирный семицветик», которое пройдет в три этапа: экскурсия, интерактивное погружение и практика. Так, на экскурсии посетители узнают, что такое «огранка» и чем классическая отличается от художественной. Будут представлены работы Эдуарда Ахметшина, Владимира Силина и других русских огранщиков из разных регионов страны, а также раскрыты таинственные термины этого ремесла.

Второй этап позволит участникам создать свой семицветик: с помощью специальных карточек они изучат экспонаты, проверят свою внимательность и научатся различать виды огранки. Успешно справившиеся получат буклет со стикерпаком для создания собственного ювелирного семицветика.

Завершится занятие знакомством с профессиональными геммологическими весами — участники под руководством мастеров центра научатся взвешивать камни и измерять их массу в каратах. Занятие рассчитано на детей от 12 лет, а проводить его будут научный сотрудник Центра истории камнерезного дела им. А.К. Денисова-Уральского Виктория Нестерова и специалист по обработке цветного камня Денис Шевченко.