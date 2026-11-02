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В Екатеринбурге в суд направлено дело о хищении бюджетных средств по жилищному сертификату

УрБК, Екатеринбург, 02.11.2026. Прокуратура направила в Кировский районный суд Екатеринбурга уголовное дело в отношении жителя Кушвы, обвиняемого в мошенничестве при получении социальной выплаты на приобретение жилья в особо крупном размере. Сумма причиненного бюджету ущерба оценивается на сумму 2 млн руб., сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По версии следствия, в 2022 году у фигуранта 1972 года рождения возник умысел на хищение государственных средств. Реализуя его, в период с декабря 2022 года по июль 2023 года мужчина предоставил в ГКУ Свердловской области «Фонд жилищного строительства» заведомо ложные сведения о стоимости приобретаемого объекта недвижимости. Согласно поданным документам, цена жилого дома составляла 3,5 млн руб., тогда как его фактическая рыночная стоимость не превышала 1,5 млн руб. В результате противоправных действий обвиняемый получил и похитил разницу в стоимости, причинив государственному учреждению материальный ущерб на общую сумму 2 млн руб. Уголовное дело было возбуждено по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат, совершенное в особо крупном размере».

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