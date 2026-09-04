В Нижнем Тагиле суд рассмотрит дело о мошенничестве при капремонте дома

УрБК, Екатеринбург, 04.09.2026. Прокуратура Дзержинского района Нижнего Тагила направила в суд уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в мошенничестве при выполнении работ по капитальному ремонту систем водоснабжения и отопления на сумму свыше 1,5 млн руб. Об этом сообщили в прокуратуре Свердловской области.

По версии следствия, в 2020 году товарищество собственников жилья одного из многоквартирных домов на улице Парковой заключило с обвиняемым договор подряда на капитальный ремонт систем холодного и горячего водоснабжения и стояков системы отопления. Мужчина действовал по нотариальной доверенности от имени индивидуального предпринимателя.

С февраля 2020 года по сентябрь 2021 года обвиняемый, являясь представителем предпринимателя, должен был выполнить предусмотренные договором работы. В дальнейшем он, по версии следствия, ввел в заблуждение председателя правления ТСЖ и предоставил подложные документы для оплаты, завысив в них объем и стоимость выполненных работ.

В результате были похищены более 1,5 млн руб. средств собственников помещений в доме. Мужчина не признал вину. Разницу в документации он объяснил технической ошибкой в сметной документации. Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, в особо крупном размере» и направлено в Дзержинский районный суд Нижнего Тагила для рассмотрения по существу.