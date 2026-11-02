Количество жалоб россиян омбудсмену на МФО выросло более чем в пять раз

УрБК, Москва, 02.11.2026. В III квартале 2026 года число жалоб россиян на микрофинансовые организации (МФО), поступивших в службу финансового уполномоченного, увеличилось на 428,2% относительно аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщили ТАСС в службе обеспечения деятельности финансового уполномоченного (СОДФУ).

Всего зарегистрировано 5 тыс. 879 таких обращений. Существенный рост также зафиксирован в отношении кредитных организаций: количество претензий достигло 12 тыс., что на 129,1% больше показателя за III квартал 2025 года. В совокупности на эти две категории пришлось свыше 30% всех жалоб.

Кроме того, на 30% увеличился поток обращений, связанных с деятельностью негосударственных пенсионных фондов (НПФ). Число претензий по обязательному пенсионному обеспечению сократилось, тогда как жалоб на программы долгосрочных сбережений стало больше. Однако в последней категории зафиксировано всего 49 обращений.

По данным СОДФУ, средняя сумма требований потребителей в первом полугодии 2026 года составила 252,2 тыс. руб. В страховом секторе показатель достиг 335,5 тыс. руб., в кредитных организациях — 132,9 тыс., в МФО — 23,9 тыс., а в НПФ — 266,3 тыс. руб. Основной поток обращений к финансовому уполномоченному связан с дополнительными услугами, которые МФО предлагают при оформлении, продлении или погашении займов.