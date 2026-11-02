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Суд приостановил работу швейного цеха в Асбесте из-за нарушения миграционного законодательства

УрБК, Екатеринбург, 02.11.2026. Деятельность швейного цеха в Асбесте Свердловской области приостановлена на 30 суток из-за незаконного привлечения к работе гражданина Вьетнама. Об этом сообщили в ГУФССП России по региону.

По данным ведомства, предприятие, занимавшееся пошивом одежды, допустило к работе в качестве швеи гражданина Вьетнама, хотя в его патенте отсутствовало разрешение на этот вид деятельности. Нарушение выявили сотрудники отдела по вопросам миграции местного отдела полиции в ходе внеплановой проверки.

Суд признал юридическое лицо виновным по статье 18.15 КоАП РФ («Незаконное привлечение к трудовой деятельности в РФ иностранного гражданина или лица без гражданства») и назначил административное приостановление деятельности по производству одежды и аксессуаров на 30 суток.

Судебные приставы опечатали оборудование в цехе. Предпринимателя предупредили об ответственности за самовольное возобновление работы.

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