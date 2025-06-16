УралБизнесКонсалтинг
Сегодня, 10:12

Приставы опечатали паркинг элитного дома в центре Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 15.09.2025. Ленинский суд Екатеринбурга приостановил работу паркинга, расположенного по ул. Радищева, 33, на 25 суток за нарушение пожарной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России по Свердловской области.

Уточняется, что судебные приставы незамедлительно выехали по адресу данной организации и опечатали двери в помещении. Также владелец организации был предупрежден об ответственности в случае незаконного возобновления деятельности.

Ранее УрБК писал, что в Екатеринбурге усложняется ситуация с парковками. Зачастую этим пользуются недобросовестные организации, которые самовольно захватывают свободные участки и превращают их в стоянки. При этом в «собственность» таких фирм территории переходят вместе с припаркованными автомобилями.
