Банки навязывают клиентам согласие на рекламу при оформлении карт и счетов

УрБК, Москва, 02.11.2026. Банки навязывают россиянам согласие на рекламу при оформлении карт и счетов. Изучили решения ФАС и судов по таким спорам за 2026 год, а также жалобы на портале «Банки.ру» за последние месяцы пишут «Известия».

При онлайн-оформлении согласие на рекламу часто размещают рядом с обязательным согласием на обработку персональных данных. Такую отметку бывает сложно заметить или невозможно убрать. В других случаях клиент должен поставить галочку самостоятельно, но без нее система не позволяет продолжить оформление.

Порой отказаться от рассылок можно лишь вместе с продуктом, а в других случаях согласие проставляется автоматически, и клиент может даже не заметить этого. С подобными проблемами сталкивались клиенты Россельхозбанка, ВТБ, Альфа-банка, «Озон банка» и Газпромбанка. При этом согласие на рекламу иногда заранее включено в стандартные документы или сам порядок оформления услуг, а не зависит от действий отдельных сотрудников.

Проблема широко распространена на рынке, подтверждают эксперты. Даже крупные банки иногда не позволяют оформить продукт без согласия на рекламные сообщения. Речь идет не об отдельных ошибках, а о системной практике, прежде всего в крупных розничных банках. Причина — стандартные формы, которые используются при массовом оформлении карт и счетов.

Автоматически проставленные отметки о согласии на рекламу недопустимы, сообщили в ЦБ. Регулятор следит за тем, чтобы условия банковских услуг были понятны клиентам, и уделяет особое внимание таким случаям.

В ФАС также подтвердили, что невозможность отказаться от рекламы при оформлении банковского продукта — недобросовестная практика, которая может нарушать антимонопольное законодательство. Согласие на рассылки должно быть добровольным и оформляться отдельно от других документов. При этом отказ от рекламы не должен влиять на выдачу кредита, подчеркнули в ЦБ.

Чтобы изменить ситуацию, важно усилить контроль за повторяющимися случаями недобросовестной практики банков, повысить штрафы для систематических нарушителей с учетом доходов участников рынка и обеспечить возможность отказаться от рекламы без изменения условий основного продукта, считают эксперты. Пока выгода от расширения рекламной базы превышает риск наказания, полностью отказаться от подобных практик банки вряд ли захотят.