В Екатеринбурге завершилось комплексное благоустройство улицы Энгельса

УрБК, Екатеринбург, 30.10.2026. В Екатеринбурге завершилось комплексное благоустройство ул. Энгельса на участке от ул. Луначарского до ул. Бажова. Об этом сообщает департамент информполитики администрации города.

На участке обновили проезжую часть и тротуары. Тротуары выложили бетонной плиткой, а парковку организовали с учетом интересов автомобилистов. Это особенно актуально для автомобилистов-родителей, которые привозят своих детей на занятия в академию «Спартаковец» и баскетбольную школу им. А.Д. Мышкина.

Отдельное внимание уделили озеленению. На улице сформировали многоярусную систему посадок: деревья дополнили кустарниками, а нижний уровень — многолетними растениями и газонами. Всего на участке высадили 10 сосен, 25 лип высотой от четырех м, 14 кленов, сирень, более 3 тыс. декоративных кустарников и столько же многолетних травянистых растений. Зеленые насаждения заняли 1,3 тыс. кв. м. Живая изгородь вдоль тротуаров также выполняет защитную функцию, отделяя пешеходную зону от проезжей части. Часть работ по озеленению и освещению выполнил девелопер «Форум-групп».

Что касается освещения, на ул. Энгельса заменили опоры и установили светодиодные светильники, яркость которых можно регулировать в зависимости от условий.

«Благоустройство улицы Энгельса стало частью комплексного обновления центральных улиц Екатеринбурга», — сообщили в департаменте информполитики администрации города.

В Екатеринбурге завершается и благоустройство привокзальной площади — площади имени Уральского добровольческого танкового корпуса (УДТК) в Железнодорожном районе. Открытие площади намечено на лето 2027 года. К этому же сроку планируется открытие ул. Вайнера и ул. Пушкина, благоустройство которых курирует временно исполняющий обязанности главы города Р. Галямов.