При поддержке ММК на волю выпустили партию краснокнижных соколов

УрБК, Магнитогорск, 30.10.2026. В рамках масштабной экологической программы Магнитогорского металлургического комбината (ММК) и Центра мониторинга и реабилитации хищных птиц «Холзан» в естественную среду обитания была выпущена партия из 10 молодых соколов-балобанов.

Выпуск проходил на территории историко-культурного заповедника «Аркаим» и стал уже третьим подобным в этом году, об этом сообщает пресс-служба Магнитогорского металлургического комбината (ПАО «ММК»). Птенцов вывели в центре «Холзан» в Свердловской области и доставили в Аркаим, где для них был построен просторный облеточный вольер из металла ММК. Полтора месяца специалисты готовили соколят к самостоятельной жизни.

«Чтобы адаптироваться к новому месту и степному климату, птицы провели в закрытом вольере более трех недель. В облеточнике запустить инстинкты дикой птицы помогает комплекс факторов – ветра, температуры, пролетающие мимо птицы, звуки степи и возможность видеть на большие расстояния. Первым мы выпустили самца с кольцом 1010, он почти сразу набрал высоту более 100 метров, уверенно управляясь с ветром. В целом соколы покинули вольер за несколько дней», — рассказала куратор проекта реинтродукции сокола-балобана центра «Холзан» Светлана Погудина.

Сокол-балобан — один из наиболее редких видов хищных птиц Южного Урала. Он занесен в Красную книгу Российской Федерации, Красную книгу Челябинской области, а также в Международный Красный список МСОП как вид, находящийся под угрозой исчезновения. По оценкам специалистов, на территории Челябинской области обитает всего несколько пар этой птицы.

Программа по восстановлению популяции соколов-балобанов ведется центром «Холзан» с 2008 года, в течение последних трех лет она реализуется совместно с ММК. Защита и сохранение биоразнообразия Южного Урала — важная часть системных природоохранных мероприятий Группы ММК, которые также включают в себя ежегодное зарыбление Магнитогорского водохранилища и программы по озеленению городских территорий.