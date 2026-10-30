Виктор Рашников проинспектировал ход строительства хоккейной академии «Металлург»

УрБК, Магнитогорск, 30.10.2026. Председатель совета директоров ММК Виктор Рашников провел выездное совещание на строительной площадке хоккейной академии «Металлург». Масштабный спортивный объект, возводящийся на территории городского курорта «Притяжение», находится в финальной стадии готовности — специалисты подрядной организации оценивают ее в 99%, сообщает пресс-служба предприятия.

Всего за полтора года в Магнитогорске возвели ультрасовременный комплекс площадью 16,5 тыс. кв. метров. В настоящее время строители завершают внутреннюю отделку и оснащение помещений. Архитектура, интерьеры и фасады здания выполнены в фирменных цветах ХК «Металлург», а на первом этаже оборудована «доска почёта» с портретами легендарных воспитанников клуба.

Под одной крышей комплекса объединены две ледовые площадки европейского стандарта (60х28 метров): основная арена на 1200 зрительских мест, которая станет домашней для команды ВХЛ «Магнитка», и тренировочный каток. Инфраструктура включает 18 технологичных раздевалок, бросковую зону с искусственным покрытием, а также четыре специализированных зала для общефизической подготовки: игровой, многофункциональный, кардиозал и зал силовых тренировок. В здании разместились и медицинские кабинеты, административные помещения, изолированная зона судей и зона прессы, VIP-ложи, помещения для комментаторов и ТВ-операторов.

Жилой корпус для 122 иногородних воспитанников, открытый в 2024 году, соединен с тренировочным комплексом теплым надземным переходом. На прилегающей территории обустроены полноразмерное футбольное поле, беговой трек и парковка на 262 машиноместа.

«Наш очередной масштабный проект почти готов, мы реализовали его в максимально короткие сроки. Создание Академии позволит выстроить единую систему подготовки игроков – от детской школы до основной команды «Металлург», — подчеркнул председатель совета директоров ММК Виктор Рашников.

Он отметил, что желающих заниматься всегда было больше, чем места. Тренировки шли с раннего утра до позднего вечера. «Новая академия полностью снимет проблему дефицита льда. «У ребят огромное желание стать хорошими хоккеистами, они «голодные» до результатов, медалей, — сказал Виктор Рашников. — И даже если потом они приносят победы не только «Металлургу» — для нас это гордость!»

Сегодня в хоккейной школе «Металлург» занимаются более 600 юных спортсменов в возрасте от 5 до 17 лет. Ввод нового комплекса в эксплуатацию централизует подготовку резерва и закроет потребность в тренировочном времени.

В торжественном открытии академии, которое запланировано на 18 декабря, примут участие звездные воспитанники магнитогорской школы хоккея.