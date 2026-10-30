ГлавнаяНовости
Сегодня13:08

ФАС запретила сети «Монетка» расширяться в поселке Арти Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 30.10.2026. Арбитражный суд Свердловской области признал недействительными договоры аренды торговых площадей сети «Монетка» в поселке городского типа Арти.

Суд удовлетворил иск регионального управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС). «В ведомство поступила жалоба от Свердловского областного союза потребительских обществ. Малый бизнес жаловался на то, что «Монетка», которая и без того контролирует 25% рынка в Артинском муниципальном округе, в 2025 году арендовала еще один магазин», — объяснили в пресс-службе УФАС.

Согласно закону об основах государственного регулирования торговой деятельности, торговая сеть, доля которой превышает 25% рынка продовольственных товаров в границах муниципального образования, не вправе приобретать или арендовать дополнительные торговые площади.

Доля сети «Монетка» в Верхнесалдинском и Нижнетуринском городских округах тоже превысила допустимые. УФАС ранее признал недействительными их договоры аренды.

Новый магазин из-за по той же причине не смогла открыть и продуктовая сеть «Пятерочка» в Сысертском муниципальном округе.

Перейти в раздел Новости Распечатать
Похожие новости
21 октября 202611:42

ФАС запретила сети «Монетка» расширяться в двух городах Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 21.10.2026. Арбитражный суд Свердловской области признал недействительными договоры аренды торговых площадей сети «Монетка» в Верхней Салде и Нижней Туре из-за превышения допустимой доли рынка. Суд удовлетворил иск регионального управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС), сообщило ведомство. По результатам проверки за 2023 год свердловское УФАС установило, что доля сети в Верхнесалдинском и Нижнетуринском городских округах превысила 25% объема реализованных продовольственных товаров в денежном выражении. Согласно закону об основах государственного регулирования
23 октября 202611:42

Суд признал незаконным расширение сети «Пятерочка» в Сысертском округе

УрБК, Екатеринбург, 23.10.2026. Арбитражный суд Свердловской области признал незаконным увеличение торговых площадей сети «Пятерочка» в Сысертском муниципальном округе в 2024 году. Суд удовлетворил иск регионального управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС), сообщили в пресс-службе ведомства. По данным УФАС, в 2023 году доля ООО «Агроторг», управляющего сетью «Пятерочка», превысила 25% рынка продовольственных товаров в округе в денежном выражении. Законодательство запрещает торговым сетям, достигшим этого порога, открывать новые магазины. «Несмотря на выявленное превышение доли
25 сентября 202511:42

На форуме 100+Technobuild обсудят строительство новых школ

УрБК, Екатеринбург, 25.09.2025. На форуме 100+Technobuild, в рамках дискуссии «Образование будущего — «умные» подходы к проектированию, строительству, эксплуатации и обучению», обсудят, как ускорить появление новых школ. Об этом пишет пресс-служба корпорации «Атомстройкомплекс». «Благодаря реализации инфраструктурных проектов в рамках государственно-частного партнерства мы не только научились ускорять старт строительства нужных горожанам школ, но и получили ценный опыт технической эксплуатации современных образовательных учреждений. Мы знаем, с какими повседневными вызовами сталкиваются