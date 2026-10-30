ФАС запретила сети «Монетка» расширяться в поселке Арти Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 30.10.2026. Арбитражный суд Свердловской области признал недействительными договоры аренды торговых площадей сети «Монетка» в поселке городского типа Арти.

Суд удовлетворил иск регионального управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС). «В ведомство поступила жалоба от Свердловского областного союза потребительских обществ. Малый бизнес жаловался на то, что «Монетка», которая и без того контролирует 25% рынка в Артинском муниципальном округе, в 2025 году арендовала еще один магазин», — объяснили в пресс-службе УФАС.

Согласно закону об основах государственного регулирования торговой деятельности, торговая сеть, доля которой превышает 25% рынка продовольственных товаров в границах муниципального образования, не вправе приобретать или арендовать дополнительные торговые площади.

Доля сети «Монетка» в Верхнесалдинском и Нижнетуринском городских округах тоже превысила допустимые. УФАС ранее признал недействительными их договоры аренды.

Новый магазин из-за по той же причине не смогла открыть и продуктовая сеть «Пятерочка» в Сысертском муниципальном округе.