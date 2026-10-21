ФАС запретила сети «Монетка» расширяться в двух городах Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 21.10.2026. Арбитражный суд Свердловской области признал недействительными договоры аренды торговых площадей сети «Монетка» в Верхней Салде и Нижней Туре из-за превышения допустимой доли рынка. Суд удовлетворил иск регионального управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС), сообщило ведомство.

По результатам проверки за 2023 год свердловское УФАС установило, что доля сети в Верхнесалдинском и Нижнетуринском городских округах превысила 25% объема реализованных продовольственных товаров в денежном выражении.

Согласно закону об основах государственного регулирования торговой деятельности, торговая сеть, доля которой превышает 25% рынка продовольственных товаров в границах муниципального образования, не вправе приобретать или арендовать дополнительные торговые площади.

Несмотря на превышение установленного порога, в 2024 году ООО «Элемент-Трейд», управляющее сетью «Монетка», заключило новые договоры аренды. После этого антимонопольное управление обратилось в суд с требованием признать сделки недействительными. Суд признал договоры аренды ничтожными и применил последствия их недействительности.