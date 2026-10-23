Суд признал незаконным расширение сети «Пятерочка» в Сысертском округе

УрБК, Екатеринбург, 23.10.2026. Арбитражный суд Свердловской области признал незаконным увеличение торговых площадей сети «Пятерочка» в Сысертском муниципальном округе в 2024 году. Суд удовлетворил иск регионального управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС), сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным УФАС, в 2023 году доля ООО «Агроторг», управляющего сетью «Пятерочка», превысила 25% рынка продовольственных товаров в округе в денежном выражении. Законодательство запрещает торговым сетям, достигшим этого порога, открывать новые магазины.

«Несмотря на выявленное превышение доли рынка, в 2024 году «Агроторг» заключил новый договор аренды торговой площади, увеличив свою общую торговую площадь в округе относительно занимаемой в 2023-м. На основании этих фактов УФАС сочло сделку ничтожной и обратилось в Арбитражный суд с иском о применении последствий недействительности ничтожной сделки», — сообщили в ведомстве.

Свердловское УФАС ранее добилось признания незаконным расширения сети «Монетка» в Верхнесалдинском и Нижнетуринском муниципальных округах по аналогичной причине.

В начале сентября 2026 года X5 Group, управляющая сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик», обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой отменить ограничение на расширение торговых сетей при превышении установленной доли рынка.