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В Екатеринбурге на трех участках установят запрещающие остановку дорожные знаки

УрБК, Екатеринбург, 30.10.2026. В Екатеринбурге установят новые дорожные знаки — № 3.27 «Остановка запрещена» с табличкой № 8.24 «Работает эвакуатор», сообщает департамент информполитики города.

До конца ноября знаки установят на следующих участках:

• ул. Энгельса — от Луначарского до Бажова; 
• ул. Тверитина — от Степана Разина до Чапаева;
• ул. Зоологическая — от Ухтомской до дома № 9.

«Специалисты Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Администрации города Екатеринбурга заблаговременно предупреждают водителей об изменениях и напоминают о необходимости неукоснительного соблюдения правил дорожного движения», — напомнили в департаменте информполитики администрации Екатеринбурга.

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