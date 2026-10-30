Правительство РФ отказалось от таможенного сбора для зарубежных заказов

УрБК, Москва, 30.10.2026. Правительство России планирует отменить запланированный на 2027 год повсеместный таможенный сбор для заказанных из-за рубежа потребителями товаров. Об этом заявил замминистра финансов Алексей Сазанов на пленарном заседании Госдумы, пишет «Коммерсантъ».

Власти отказались от идеи введения повсеместного таможенного сбора в 100 руб. за каждый заказ. Теперь речь пойдет только о 22% НДС. Эта поправка, по словам А. Сазонова, планируется ко второму чтению законопроекта об изменениях в Налоговый кодекс, внесенных в рамках бюджетного пакета.

Таможенный сбор на зарубежные интернет-товары, который взимается с покупок дороже 200 евро или тяжелее 31 кг, взимается с апреля 2024 года. Его размер составляет 15% от суммы превышения или 2 евро за каждый дополнительный 1 кг веса.

Внесенные в конце сентября поправки к Налоговому кодексу предполагали распространение таможенного сбора на все трансграничные заказы. Его ставка для продукции дешевле 200 евро фиксировалась на уровне 100 руб. за посылку. В Минфине тогда говорили, что сбор будет способствовать формированию конкурентной среды и обелению экономики.

Мера о введении НДС на трансграничные заказы также была внесена в правительство в рамках бюджетного пакета. Она предполагает разовое установление ставки в 22% для всех покупок из-за рубежа с 2027 года. С конца 2025 года власти обсуждали более щадящие варианты, предусматривающие поэтапное повышение НДС, например, с 5–7% в 2027 году до 22% в 2030-м. Но в итоге от этих сценариев отказались. Платить НДС в качестве агентов будут сами российские онлайн-площадки.