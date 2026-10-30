Власти Екатеринбурга взяли на контроль долгострой «Бажов House» на улице Бажова

УрБК, Екатеринбург, 30.10.2026. Временно исполняющий полномочия главы Екатеринбурга Рустам Галямов взял под личный контроль ситуацию с объектом незавершенного строительства «Бажов House» и поручил проработать механизмы содействия дольщикам.

В департаменте информполитики администрации города сообщили, что это решение Р. Галямов принял по итогам личного приема граждан. Изначально планировалось, что комплекс на ул. Бажова, 166 сдадут еще в 2017 году, но сроки неоднократно переносились.

В 2020 году работы были полностью остановлены, и объект оказался заброшен. На сегодняшний день степень готовности объекта составляет 68%. В отношении компании-застройщика ООО «Энергоремстройкомплект» введено внешнее управление.

По документам здание возводилось как нежилой объект — гостиничный комплекс с апартаментами, а не как многоквартирный жилой дом. Это стало главной причиной, почему покупатели не могут быть включены в реестр обманутых дольщиков, несмотря на то что многие приобретали помещения именно для проживания.

«Идут судебные тяжбы между сторонами, ситуация сложная, но жителей не оставим один на один с проблемой, — заявил Рустам Галямов. — Сейчас важно возобновить работы на объекте, чтобы люди наконец смогли получить свои квадратные метры».