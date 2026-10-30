В Свердловской области завершены работы на путепроводах и 12 мостах

УрБК, Екатеринбург, 30.10.2026. В 2026 году по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» работы на путепроводах и 12 мостах в Свердловской области завершены. Объекты вводятся в эксплуатацию, сообщает департамент информполитики региона.

Так, на трассе Сысерть — п. Верхняя Сысерть — Охотхозяйство введен в эксплуатацию мост через реку Сысерть. Сразу несколько сооружений привели к нормативу на автодороге Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов: два моста через реку Шуралку и два через реку Туру; переходы через реку Лялю и через Какву.

С опережением завершили обновление моста через реку Шитовский Исток в Верхней Пышме. Завершается ремонт моста через реку Большой Актай: движение транспорта будет открыто до 5 ноября 2026 года. Выполнены работы и на правой стороне путепровода на 23-м километре трассы.

В Первоуральском городском округе готов мостовой переход через реку Черемша на дороге Битимка — Первомайское. В Камышловском муниципальном районе выполнен ремонт моста через реку Юрмач на подъезде к поселку Рассвет.

На двух региональных мостах участки работ попали в зону подтопления. В связи с тем, что в этот период нельзя было проводить строительно-монтажные работы, сроки ввода объектов в эксплуатацию перенесены.

Так как подъем уровня воды в реке Тура препятствовал проведению работ на мостовом переходе на 6-м километре автодороги «Подъезд к д. Барбашина» на территории Слободо-Туринского муниципального района. Завершение ремонта данного сооружения перенесено на 2027 год. В ходе капитального ремонта моста через Кунару на 21-м километре автодороги Камышлов — Сухой Лог в определенный период ливневого паводка отсутствовала возможность устройства новых опор моста. Сейчас подрядчик нарастил темп работ, их основная часть будет завершена до конца года.

«В Свердловской области 767 мостов только на дорогах регионального значения. Их ремонт решает важную задачу по обеспечению транспортной доступности территорий, поэтому мы системно приводим в порядок мосты и путепроводы Среднего Урала», – сообщил губернатор Денис Паслер.