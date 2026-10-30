ЦБ предложил увеличить лимит переводов по СБП для бизнеса до 30 млн рублей

УрБК, Москва, 30.10.2026. Банк России предложил увеличить до 30 млн руб. лимит переводов через Систему быстрых платежей (СБП) для бизнеса. Проект указания опубликован для общественного обсуждения, сообщается в материалах регулятора.

Нововведение затронет расчеты между юридическими лицами, а также переводы физических и юридических лиц в бюджетную систему РФ.

По оценке ЦБ, предлагаемая мера позволит компаниям повысить эффективность операционной деятельности и ускорить оборачиваемость средств. Кроме того, она должна упростить и ускорить платежи в бюджет для граждан, бизнеса и Федерального казначейства.