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Кластер «Домна» из Екатеринбурга представили на Днях креативной экономики в Петербурге

Фото: пресс-служба СОФПП
Фото: пресс-служба СОФПП
Фото: пресс-служба СОФПП
Фото: пресс-служба СОФПП

УрБК, Екатеринбург, 29.10.2026. Екатеринбургский креативный кластер «Домна» стал единственным региональным российским проектом, представленным на секции о преобразовании городских пространств в рамках Дней креативной экономики в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства (СОФПП).

Мероприятия форума проходят с 28 по 30 октября с участием представителей более 30 стран. В рамках секции «Перезагрузка пространств: креативный код новых локаций» обсуждаются подходы к трансформации городских территорий. Кейс «Домны» представили наряду с проектами завода «Октава», пространств «Севкабель порт», «Брусницын» и «Новая Голландия».

Кластер стал примером преобразования особняка XIX века в многофункциональное пространство для креативных индустрий. Развитием площадки занимается СОФПП, которому памятник архитектуры передали в управление в 2021 году.

«За 4,5 года вокруг «Домны» сформировалось сообщество креативных предпринимателей и лидеров креативных команд региона. Кластер сегодня прочно связан со знаковыми международными и федеральными проектами: Международным фестивалем креативных индустрий, ювелирным форумом «Тонкие грани», Слетом креативных кластеров. Экономический эффект от событий измеряется десятками миллионов рублей, которые идут на развитие и рост креативных индустрий Свердловской области. Только по итогам последнего МФКИ были достигнуты порядка 250 новых соглашений о сотрудничестве между региональными модными брендами и байерами из России и других стран», — сообщил директор СОФПП Валерий Пиличев.

«Домна» открылась в мае 2022 года. Площадь кластера превышает 2,5 тыс. кв. м. На площадке оборудованы пять залов вместимостью от 15 до 800 человек, что позволяет проводить как отдельные мероприятия, так и крупные события гибридного формата.

С мая 2022 года в кластере состоялось более 1,3 тыс. мероприятий, участниками которых стали свыше 133 тыс. человек. Площадка принимает как коммерческие события, так и мероприятия по целевым слотам, для которых предоставляется бесплатно по итогам конкурсного отбора.

Всего в Свердловской области создано 13 креативных кластеров. Среди них — проекты преобразования старинных заводских пространств в Сысерти и Черноисточинске, а также площадки, направленные на развитие городской среды и объединение креативных сообществ.

Деятельность СОФПП соответствует задачам национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Фонд выступает опорной организацией по развитию креативных индустрий в регионе и Центром креативных (творческих) индустрий.

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