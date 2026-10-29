В Екатеринбурге на 4% проиндексировали оклады работников муниципальных учреждений культуры

УрБК, Екатеринбург, 29.10.2026. В Екатеринбурге с 1 октября 2026 года минимальные оклады работников муниципальных учреждений культуры и муниципальных образовательных учреждений культуры, реализующих программы дополнительного образования детей, увеличены на 4%. Соответствующие постановления подписал временно исполняющий полномочия главы города Рустам Галямов, сообщает департамент информполитики Екатеринбурга.

Ранее, с 1 октября, на федеральном уровне примерно на 4% были проиндексированы оклады военнослужащих и сотрудников силовых ведомств. В Свердловской области и Екатеринбурге аналогичная индексация на 4% также была применена к заработным платам областных и муниципальных бюджетников, не подпадающих под действие майских указов. К этой группе относятся административно-управленческий и обеспечивающий персонал, работники обслуживающих профессий, а также отдельные категории сотрудников в сферах образования и культуры.