В Свердловской области полностью отключили газ в Заречном

УрБК, Екатеринбург, 29.10.2026. В муниципальном округе Заречный Свердловской области в аварийном режиме отключили газ из-за повреждения сетей в районе поселка городского типа Белоярский.

«Отключено газоснабжение во всем муниципальном округе Заречный. Кроме того, из-за отсутствия газа остановлены котельные в городе и сельских населенных пунктах, что может повлечь отключение (или снижение температурного режима) горячей воды и отопления в многоквартирных домах», — говорится в официальном сообщении администрации Заречного в соцсетях.

Аварийно-восстановительные работы уже ведутся. Сроки их завершения администрация муниципального округа не уточняет.