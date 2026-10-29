ГлавнаяНовости
Сегодня15:24

В Свердловской области полностью отключили газ в Заречном

УрБК, Екатеринбург, 29.10.2026. В муниципальном округе Заречный Свердловской области в аварийном режиме отключили газ из-за повреждения сетей в районе поселка городского типа Белоярский.

«Отключено газоснабжение во всем муниципальном округе Заречный. Кроме того, из-за отсутствия газа остановлены котельные в городе и сельских населенных пунктах, что может повлечь отключение (или снижение температурного режима) горячей воды и отопления в многоквартирных домах», — говорится в официальном сообщении администрации Заречного в соцсетях.

Аварийно-восстановительные работы уже ведутся. Сроки их завершения администрация муниципального округа не уточняет.

Перейти в раздел Новости Распечатать
Похожие новости
Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области
14 июля 202615:40

В Свердловской области усилили меры по ликвидации последствий паводка по поручению Дениса Паслера

УрБК, Екатеринбург, 14.07.2026. Профильные службы Свердловской области усилили работу по ликвидации последствий дождевого паводка по поручению врио губернатора Дениса Паслера. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона. Накануне Паслер провел авиаразведку наиболее пострадавших от подтоплений территорий, в том числе акваторий водоемов Ирбитского муниципального округа. В регионе продолжаются восстановительные работы. Дорожные службы ремонтируют поврежденные участки дорог, ведут отсыпку земляных валов, расчистку русел рек и гидротехнических сооружений. Для жителей