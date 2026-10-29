ЦБ ограничит выдачи длинных кредитов под залог авто

УрБК, Москва, 29.10.2026. Центробанк ограничит предоставление кредитов на автомобиль сроком не более семи лет и не более пяти лет — потребкредитов под залог машины. Изменения вводятся с первого квартала 2027 года.

Банк России объяснил свое решение тем, что банки стали чаще выдавать более длинные кредиты, искусственно сокращая размер платежа по кредиту и занижая значение показателя долговой нагрузки заемщика (ПДН). «При этом риски для заемщика повышаются, поскольку со временем не только уменьшается стоимость заложенного автомобиля, но и может ухудшиться финансовое положение заемщика», — отметили в ЦБ.

Тенденцию на предоставление целевых автокредитов сроком более семи лет регулятор зафиксировал с начала 2023 года. Так, с II квартала 2022 года по аналогичный период 2026 года доля таких кредитов в выдачах выросла с 8% до 26%.

Почти половина (47%) нецелевых потребительских кредитов под залог автомобиля в III квартале 2026 года было выдано на срок более пяти лет. Сегмент нецелевых потребительских кредитов под залог транспорта является небольшим, выдачи достигают 4% от общей выдачи кредитов наличными в III квартале 2026 года. Банк России ожидает, что унификация регулирования между этими сегментами значительно не повлияет на доступность кредитования.

В России с 1 декабря 2026 года возобновится программа льготного автокредитования, но уже из лимитов 2027 года. Об этом сообщил вице-премьер Денис Мантуров на правительственном часе в Совфеде 28 октября.