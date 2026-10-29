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Сокращение пассажирского авиатрафика в сентябре превысило 10%

УрБК, Москва, 29.10.2026. Общий пассажирский трафик авиакомпаний в сентябре 2026 года снизился на 10,2% относительно того же месяца прошлого года, до 9 млн человек. Это следует из данных Росстата.

За девять месяцев показатель упал на 5%, до 79,6 млн пассажиров.Пассажирооборот авиакомпаний в сентябре упал на 7,9% г/г, до 24 млрд пассажиро-километров (пкм), а в январе-сентябре — на 2%, до 212,4 млрд пкм.

Пассажирооборот группы «Аэрофлот» в сентябре стал меньше на 0,4% г/г, составив 13,9 млрд пкм; за январь-сентябрь — подрос на 4%, до 121,4 млрд пкм. Пассажиропоток группы в сентябре был на уровне 4,8 млн человек (-4,2%), с начала года показатель достиг 42,2 млн (-0,6%).

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