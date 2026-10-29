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В Свердловской области 4 ноября назначены дополнительные электрички в Нижний Тагил

УрБК, Екатеринбург, 29.10.2026. В Свердловской области в праздничный день 4 ноября на Свердловской железной дороге (СвЖД) назначены дополнительные рейсы электричек выходного дня и отменены семь поездов, курсирующих по рабочим дням.

В пресс-службе СвЖД сообщили, что назначены дополнительно следующие электрички:

• №6453 Екатеринбург-Пассажирский— Нижний Тагил (отправление в 10:33)
• №6463 Екатеринбург-Пассажирский— Нижний Тагил (отправление в 19:31).

Отменены: №№ 6130/6131/6132 Сысерть — Керамик – Екатеринбург—Сортировочный, №№ 6447/6461 Керамик — Нижний Тагил, №№ 6880/6885 Качканар — Нижний Тагил — Качканар.

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