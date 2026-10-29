В Свердловской области 4 ноября назначены дополнительные электрички в Нижний Тагил

Пять поездов в Екатеринбург задерживаются из-за аварии на железнодорожных путях

УрБК, Екатеринбург, 03.02.2026. Пять поездов дальнего следования, проходящих через Екатеринбург, задерживаются из-за аварии на Горьковской железной дороге в Кировской области. В Уральской транспортной прокуратуре сообщили, что задерживаются следующие маршруты: № 70 «Москва — Чита» (отправление по расписанию в 00:39, расчетное в 15:11), № 10 «Москва — Владивосток» (отправление по расписанию в 2:45, расчетное в 15:30), № 110 «Москва — Новый Уренгой» (отправление по расписанию в 3:04, расчетное в 16:19), № 74 «Санкт-Петербург — Тюмень» (отправление по расписанию в 2:56, расчетное в 15:39) и