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Вчера11:35

Массовые задержки поездов на СвЖД выявила прокуратура

УрБК, Екатеринбург, 22.09.2026. Свердловская транспортная прокуратура установила причины нарушения графика движения электропоездов на маршруте «Челябинск — Екатеринбург» на Свердловской железной дороге (СвЖД).

В пресс-службе ведомства сообщили, что причиной массовой задержки стал технический сбой в оборудовании сети СвЖД. Первый сбой случился 31 июля 2026 года: пригородный поезд № 7049 «Челябинск — Каменск Уральский — Екатеринбург Пассажирский» прибыл на станцию назначения с опозданием на 48 мин. На один час в этот же день задержалось отправление одного грузового поезда, трех пригородных поездов на 54 минуты и трех пассажирских поездов на 43 минуты.

Следующий сбой случился 3 августа — пригородный поезд № 7049 «Челябинск — Каменск Уральский — Екатеринбург Пассажирский» прибыл на станцию назначения с отклонением от расписания на 32 мин. Причиной задержки стало ограничение скорости движения из-за неисправности пути на одном из участков.

«В связи с допущенными нарушениями транспортной прокуратурой начальнику Свердловской дирекции инфраструктуры внесено представление», — рассказали в пресс-службе.

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