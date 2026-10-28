Администрация Екатеринбурга выделит более 81 млрд рублей на развитие общественного транспорта

УрБК, Екатеринбург, 28.10.2026. Администрация Екатеринбурга планирует выделить в течение пяти лет 81,4 млрд руб. на развитие городского общественного транспорта. Данные озвучены на заседании комиссии городской думы по городскому хозяйству.

В пресс-службе гордумы сообщили, что финансирование программы предполагается из федерального, областного и городского бюджетов. Среди ключевых статей расходов — обновление подвижного состава наземного общественного пассажирского транспорта, обновление остановочных пунктов (обслуживание табличек, информационных табло). Проектирование светофорных объектов, внедрение интеллектуальных транспортных систем, содержание платного парковочного пространства тоже входят в эту программу.

Администрация Екатеринбурга намерена увеличить до 85% долю транспорта, эксплуатация которого не превышает нормативы.