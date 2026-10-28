В Свердловской области выросли продажи люксовых автомобилей

УрБК, Москва, 28.10.2026. Парк премиальных автомобилей в Свердловской области вырос на 292 машины по итогам 2025 года. По сравнению с 2024 годом, когда прирост составил 188 авто, это на 55% больше. Об этом говорят данные FinExpertiza.

В итоге в регионе насчитали 1 тыс. 170 таких автомобилей — по общему количеству область заняла шестое место в России. По годовому приросту числа таких машин Свердловская область заняла седьмое место в России.

Люксовыми считаются автомобили стоимостью выше 10 млн руб. Больше всего люксовых автомобилей за год прибавилось в Москве (+5 585), Санкт-Петербурге (+1 188), Московской области (+1 124), Краснодарском крае (+504) и Татарстане (+396).

В целом по России количество автомобилей стоимостью от 10 млн руб. за год увеличилось на 43,6%, до 46,7 тыс. машин. Это максимальный годовой прирост за всю историю наблюдений.