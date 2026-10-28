В цехе «Огнеупора» ММК установят новую систему экологического контроля

УрБК, Магнитогорск, 28.10.2026. В цехе шамотных изделий ООО «Огнеупор» (входит в Группу ММК) начались пусконаладочные работы системы автоматического контроля выбросов, сообщает пресс-служба Магнитогорского металлургического комбината (ПАО «ММК»).

Специалистам предстоит проверить измерительное оборудование, а также отладить процессы сбора и передачи данных. Автоматический контроль организуют на источниках выбросов вращающихся печей № 1 и № 2, а также туннельных печей № 1 и № 3. Это позволит охватить не менее 70% общей массы выбросов от организованных стационарных источников объекта, что соответствует требованиям российского законодательства.

Созданию системы предшествовал комплекс работ. «Специалисты провели обследование дымовых труб и газоходов, разработали проектно-конструкторскую документацию. На следующем этапе было поставлено и смонтировано необходимое оборудование. Новая система будет в круглосуточном режиме отслеживать показатели выбросов и своевременно выявлять любые отклонения. Полученная информация станет основой для оперативного принятия решений и формирования программ повышения экологической безопасности на предприятии», — рассказали в пресс-службе комбината.