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Вчера17:11

ММК укрепил позиции в антикоррупционном бизнес-рейтинге

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ММК», фотограф Евгений Рухмалев

УрБК, Магнитогорск, 27.10.2026. Российский союз промышленников и предпринимателей объявил результаты Антикоррупционного рейтинга российского бизнеса-2026. Магнитогорский металлургический комбинат (ПАО «ММК») улучшил свой прошлогодний результат, поднявшись на одну категорию.

В пресс-службе комбината сообщили, что результатам очной оценки ММК присвоен класс АА+ (в 2025 году — класс АА), что соответствует высокому уровню противодействия коррупции. Всего в 2026 году классы рейтинга получили 63 компании.

Классы А обозначают, что компании отвечают всем 50 критериям рейтинга: это наличие базовых документов и регламентирующих процедур, их обновление и совершенствование; отлаженная система внутреннего контроля и оценки рисков; определение, регулярный контроль и оценка эффективности антикоррупционных мер при ведущей роли высшего руководства и качественной профессиональной работе ответственных подразделений. В организациях, которые отнесены к классам категории А, антикоррупционные меры встроены во все бизнес-процессы.

РСПП формирует антикоррупционный рейтинг российского бизнеса с 2020 года — это первый отечественный рейтинг компаний с эффективной антикоррупционной политикой по критериям международного стандарта ISO 37001:2016 «Системы управления противодействием коррупции — Требования и рекомендации по применению» и Антикоррупционной хартии российского бизнеса. Рейтинг РСПП ранжирует компании на классы от А до D и служит важным индикатором прозрачности и эффективности корпоративного управления, а также демонстрирует прогресс компаний в выстраивании систем внутреннего контроля и раскрытия информации.

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