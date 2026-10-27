Свердловских предпринимателей обучат онлайн-продажам

УрБК, Екатеринбург, 27.10.2026. Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) на базе которого создан Центр «Мой бизнес», приглашает представителей малого и среднего бизнеса на бесплатный интенсив «Основы электронной коммерции».

В пресс-службе СОФПП сообщили, чтов течение четырех дней — с 16 по 19 ноября — эксперты расскажут как выстроить прибыльный онлайн-бизнес: от создания сайта до работы на маркетплейсах и аналитики продаж. Курс организован правительством Свердловской области, Министерством экономики, инвестиций и территориального развития и СОФПП в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Программа позволит получить комплексные знания. Участники последовательно проходят семь модулей — от введения в электронную коммерцию, правовых тонкостей и создания интернет-магазина до управления продажами и работы с KPI. Отдельный блок посвящен продвижению товаров на российских маркетплейсах. Спикерами выступят практики с опытом в интернет-маркетинге и продажах: сертифицированный партнер по обучению Яндекс, основатель «Промо Эксперт» Евгений Летов, основатель «Юнисофт», эксперт по цифровизации и ИИ Алексей Оносов, эксперт по маркетплейсам, обучившая 500+ селлеров, Анастасия Дейна и юрист юридической фирмы ЛЕВЪ Анастасия Крутилина.

«Тема электронной торговли уже несколько лет занимает особое место в наших обучающих программах для предпринимателей. Онлайн-продажи в стране растут, Свердловская область входит в десятку лидеров по этому показателю. Однако успех в этой сфере не случаен и очень сильно зависит от понимания инструментов электронной коммерции, законов работы маркетплейсов, которые сейчас меняются», — отмечает директор СОФПП Валерий Пиличев.

Курс рассчитан на сотрудников и руководителей компаний Свердловской области, а также индивидуальных предпринимателей. Участие в программе бесплатное, обязательна предварительная регистрация. В 2026 году обучение по программе прошли 62 человека.