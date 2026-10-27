Предприятия Свердловской области представили в Казахстане промышленный потенциал региона

УрБК, Екатеринбург, 27.10.2026. Предприятия Свердловской области представили промышленный потенциал региона в столице Республики Казахстан Алматы. Об этом сообщает департамент информполитики региона.

В состав делегации бизнес-миссии вошли представители девяти ориентированных на экспорт промышленных предприятий региона, специализирующихся на решениях для энергетической отрасли, из них шесть компаний-участниц получили государственную поддержку Центра поддержки экспорта Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства. Оператором выступила Уральская торгово-промышленная палата.

«Республика Казахстан входит в топ-3 среди стран — торговых партнеров Свердловской области. В первом полугодии 2026 года товарооборот региона с Казахстаном увеличился на 41%. Большая часть компаний-участниц бизнес-миссии уже активно поставляет свою продукцию на казахстанский рынок. Уверен, что по итогам рабочей поездки они смогут найти новых надежных партнеров и договоренности станут основой для заключения контрактов», — отметил министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Вячеслав Ярин.

Цель визита — продвижение уральской продукции и услуг на рынок Казахстана, проведение переговоров с официальными и деловыми кругами республики, а также участие в ключевой отраслевой выставке Центральной Азии — 24-й Казахстанской международной выставке «Энергетика, электротехника и энергетическое машиностроение» (PowerExpoAlmaty 2026).

Важной частью деловой программы стала международная конференция «Кооперация в сфере энергетики. Наука. Образование. Производство. Уверенный взгляд в будущее», организованная при поддержке правительства Свердловской области. Мероприятие объединило около 50 казахстанских компаний, представителей энергетического и строительного секторов, научных и образовательных учреждений.

Участники обсудили вопросы стратегической кооперации, внедрения современных инженерных решений, повышения энергоэффективности инфраструктурных проектов, локализации производств и подготовки инженерных кадров, рассказали в департаменте.