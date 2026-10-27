Движение поездов на участке СвЖД Решеты — Арамиль восстановили по одному пути

УрБК, Екатеринбург, 27.10.2026. В Свердловской области возобновлено движение поездов по одному пути на перегоне путевой пост Макарцево — Седельниково участка Решеты — Арамиль.

В пресс-службе Свердловской железной дороги (СвЖД) сообщили, что движение возобновлено с 10:30 по южному обходу Екатеринбурга. Грузовые составы курсируют в реверсивном режиме по временному расписанию. На соседнем пути продолжаются восстановительные работы после пожара.

Возгорание произошло в ночь на 26 октября на перегоне путевой пост Макарцево — Седельниково участка Решеты — Арамиль. С путей сошли 39 вагонов, в результате загорелись семь цистерн. Пожар удалось локализовать и ликвидировать открытое горение. Пострадавших нет. Загрязнения атмосферы в районе горящих цистерн Роспотребнадзор не нашел.