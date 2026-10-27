Минстрой разрешит арендовать без торгов объекты ЖКХ в малых городах

УрБК, Москва, 27.10.2026. Системы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в малых и средних городах разрешат взять в аренду без проведения конкурсных процедур на срок от пяти до семи лет. Законопроект подготовил Минстрой.

Механизм предложено распространить на населенные пункты с численностью жителей до 20 тыс. человек. Он же будет действовать в городах с населением от 20 тыс. до 200 тыс. человек, в которых положенные в таких случаях конкурсы на заключение концессионных соглашений объявлялись, но не состоялись из-за отсутствия заявок.

«Изменения направлены совершенствование процессов управления коммунальными объектами, повышение инвестиционной привлекательности аренды коммунальной инфраструктуры и бесперебойное оказание коммунальных услуг в малых и средних населенных пунктах», — пояснили изданию «Коммерсантъ» в Минстрое.

В министерстве рассчитывают, что арендаторами станут компании со стопроцентным государственным или муниципальным участием, единые теплоснабжающие и гарантирующие организации, а также организации, уже фактически управляющие сетями.

Размер арендной платы по заключенным договорам не сможет превышать расходы арендодателя (государства или муниципалитета) на обязательные платежи (налоги и сборы). По сути, это означает аренду по балансовой стоимости, что позволит не увеличивать тарифы на тепло и воду. В течение года с момента заключения договора арендаторы должны будут составить инвестиционный план, включающий мероприятия по реконструкции и модернизации сетей с определением минимального размера расходов на такие цели.

Эксперты считают законопроект шагом к отказу от фиктивных концессионных торгов, но предупреждают, что для обновления изношенных сетей требуются также дополнительная господдержка, укрупнение операторов и гарантии окупаемости тарифов.