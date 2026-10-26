Врачи в Режевской ЦРБ спасли ногу пациенту с острой артериальной непроходимостью

УрБК, Екатеринбург, 26.10.2026. Врачи Режевской центральной районной больницы Свердловской области спасли ногу 65-летнему пациенту, которому грозила высокая ампутация. Для лечения тяжелой раны медики применили аппарат вакуумной терапии, поступивший в больницу в 2026 году, сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

Мужчину экстренно доставили в больницу с острой болью, онемением и похолоданием конечности. У него диагностировали острую артериальную непроходимость. Сосудистый хирург ТЦМК совместно с дежурным хирургом больницы удалил тромб, закупоривший артерии, и восстановил кровоток.

Из-за длительного кислородного голодания тканей развились реперфузионный синдром и некроз. После двух операций по удалению омертвевших тканей врачи начали использовать систему лечения ран отрицательным давлением.

«Это технология закрытия раны под вакуумом, которая удаляет экссудат, уменьшает отек и мощно ускоряет заживление. Раньше мы присматривались к такому оборудованию, а теперь, благодаря импортозамещению, в нашем арсенале появился качественный российский аппарат. Именно он позволил нам вести сложную рану и спасти ногу, не переводя пациента в областной центр», — отметил заместитель главного врача Режевской ЦРБ по медицинской части, хирург Геннадий Нешатаев.

За два месяца лечения пациент перенес восемь операций. Врачи очистили рану и выполнили пластику кожными лоскутами. После выписки мужчина готовится к реабилитации.