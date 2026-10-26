Декан факультета социальной психологи ГУ оценила эффект от налогового вычета за услуги психологов

УрБК, Екатеринбург, 26.10.2026. Законопроект о введении социального налогового вычета за услуги психологов может повысить доступность квалифицированной помощи и стимулировать легализацию частной практики, однако для его эффективности необходимы прозрачные механизмы проверки специалистов и развитие служб психологической поддержки. Такое мнение ИАА УрБК высказала декан факультета социальной психологии Гуманитарного университета, член-корреспондент Российской академии образования, доктор психологических наук Ольга Зотова.

«Я оцениваю законопроект положительно, но с существенными оговорками. Признание частной психологической помощи на государственном уровне — это большой шаг к повышению доступности квалифицированной поддержки. В настоящее время клиенты медицинских психологов в клиниках могут получить вычет, а те, кто обращается к частным психологам-консультантам, — нет. Законопроект устраняет эту несправедливость, возникающую из-за места работы. Привязка права на вычет к профессиональному стандарту «психолог-консультант» означает, что клиенты будут отдавать предпочтение специалистам, имеющим квалификацию и работающим легально. Это, в свою очередь, стимулирует частных практикующих психологов регистрироваться в качестве самозанятых или ИП и приводит к вытеснению с рынка «псевдопсихологов», не имеющих квалификации», — отметила эксперт.

Вместе с тем О. Зотова обратила внимание на отсутствие в законопроекте конкретного механизма проверки квалификации психологов налоговыми органами.

«С другой стороны, законопроект лишь указывает на «соответствие профстандарту», но не уточняет, как налоговая служба будет проверять дипломы и квалификацию специалистов. Помимо этого, вычет по своей сути является «индивидуальным стимулом», который не может заменить создание служб психологической поддержки. Если акцент будет сделан исключительно на финансовых инструментах, это может замаскировать проблему недостатка штатных психологов, например, в системе образования. Необходимы институциональные гарантии (конфиденциальность, отсутствие карьерных рисков), а не только возмещения расходов», — подчеркнула она.

По мнению эксперта, налоговый вычет должен дополнять системные меры по развитию психологической помощи, в том числе — в образовательных учреждениях.

«Таким образом, данный законопроект является полезным дополнительным механизмом, но не основным решением. Его успех зависит от того, будут ли последующие правила проверки квалификации строгими и прозрачными, а также от того, будет ли он реализовываться параллельно с укреплением служб психологической поддержки, в частности — в образовательных учреждениях», — заключила О. Зотова.

Как сообщалось ранее, депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» внесли законопроект о предоставлении социального налогового вычета за услуги психологов. Инициатива предполагает внесение изменений в статью 219 Налогового кодекса РФ. Вычет предлагается предоставлять за расходы на психологическую помощь самому налогоплательщику и членам его семьи при условии, что специалист соответствует квалификационным требованиям профессионального стандарта «Психолог-консультант».