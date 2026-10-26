В Нижнем Тагиле осуждены участники преступной группы за хищение более 2,6 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 26.10.2026. Ленинский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор трем местным жителям по делу о хищении более 2,6 млн руб. с банковских счетов и мошенничестве с использованием фиктивных объявлений. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов по Свердловской области.

По версии следствия, с августа 2020 года по апрель 2021 года фигуранты размещали в интернете ложные объявления о продаже товаров, перевозках и аренде жилья. Заинтересовавшимся пользователям они отправляли через мессенджеры ссылки на поддельные страницы для ввода данных банковских карт. После заполнения форм деньги списывались со счетов потерпевших.

Действия обвиняемых квалифицировали по п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ «Кража с банковского счета организованной группой» и ч. 2 и 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Все трое признали вину. Суд назначил Александру Прозуменщикову восемь лет лишения свободы в колонии общего режима, Владимиру Гринчевскому — три года лишения свободы условно с испытательным сроком два года, Илье Холкину — четыре года условно с испытательным сроком три года. А. Прозуменщиков не явился на оглашение приговора, в связи с чем суд объявил его в розыск. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в течение 15 суток.