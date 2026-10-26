Суд обязал администрацию Артемовского уволить директора МУПа из-за сделок с братом

УрБК, Екатеринбург, 26.10.2026. Артемовский городской суд обязал администрацию муниципального округа расторгнуть трудовой договор с директором МУП «Мостовское ЖКХ» в связи с утратой доверия. Основанием стали сделки предприятия с индивидуальным предпринимателем — родным братом руководителя, сообщается в материалах суда.

По данным суда, в 2024–2026 годах муниципальное предприятие систематически заключало с предпринимателем договоры возмездного оказания услуг. МУП предоставлял муниципальную спецтехнику — трактор и экскаватор — для нужд бизнеса брата директора. Оплата за использование техники поступала на расчетный счет предприятия.

При этом согласие собственника имущества на сделки с заинтересованностью не получали. Письменное уведомление о личной заинтересованности директор направил главе округа лишь спустя два года после начала сделок, после того как их выявили надзорные органы.

Представитель администрации в суде возражала против иска, указывая, что ущерба предприятию не причинено, а средства за использование техники поступали на его счет. Суд не согласился с этими доводами.

Суд также признал незаконным распоряжение главы округа о привлечении директора к дисциплинарной ответственности и бездействие администрации в отношении руководителя МУПа. Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.