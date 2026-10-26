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Екатеринбург вошел в тройку лидеров рейтинга баланса работы и жизни

УрБК, Москва, 26.10.2026. Екатеринбург вошел в тройку лидеров рейтинга по интегральному показателю баланса работы и жизни среди региональных столиц России. Подготовило и опубликовало рейтинг издание «Ведомости». 

Согласно исследованию издания, Екатеринбург набрал 99 баллов по привлекательности жизни (из 100 возможных, где Москва = 100) и обеспечил медианную «чистую» зарплату в 3,25 прожиточного минимума (ПМ) — это выше среднего по стране (2,47 ПМ). По этим двум критериям Екатеринбург опередил Нижний Новгород (3,21 ПМ, 90 баллов) и Тюмень (3,20 ПМ, 100 баллов), уступив лишь Ханты-Мансийску (3,94 ПМ, 9 баллов), Казани (3,82 ПМ, 34 балла), Красногорску (3,61 ПМ, 17 баллов) и Южно-Сахалинску (3,61 ПМ, 14 баллов). При этом среди городов УрФО Екатеринбург стал единственным, кто попал в категорию «живи и работай» — сочетание высокой привлекательности и работы, и жизни.

Помимо Екатеринбурга, в верхнюю часть таблицы попали Ханты-Мансийск (лидер по относительному заработку — 3,94 ПМ, но лишь девять баллов за городскую среду, категория «вахтуй»), Тюмень (3,20 ПМ, 25 баллов, «живи и работай») и Салехард (3,21 ПМ, 6 баллов, «вахтуй»). Челябинск занял 19-е место с показателем 2,81 ПМ и 24 баллами за инфраструктуру — он уступает Екатеринбургу и Тюмени по относительному заработку, но опережает Курган (2,25 ПМ, 10 баллов, категория «мечтай»), который оказался в числе аутсайдеров. По привлекательности жизни Челябинск (24 балла) близок к Тюмени (25), но заметно отстает от Екатеринбурга (39). В категорию «живи и работай» Челябинск не попал.

Вне УрФО самые высокие номинальные зарплаты — в Анадыре (183 900 руб., 2,37 ПМ) и Магадане (136 тыс. руб., 2,11 ПМ), но оба города получили минимальные баллы за городскую среду (3 и 8 соответственно) и попали в категорию «вахтуй». Москва при медианной зарплате 130 000 руб. имеет показатель 2,01 ПМ, но абсолютный максимум по привлекательности жизни — 100 баллов. Санкт-Петербург — 2,44 ПМ и 80 баллов. Казань, занявшая второе место по относительному заработку (3,82 ПМ), имеет 34 балла за инфраструктуру. Аутсайдерами рейтинга стали Владикавказ (0,77 ПМ, 15 баллов), Грозный (0,82 ПМ, 7 баллов) и Махачкала (0,86 ПМ, 18 баллов) — все в категории «мечтай». Полные данные по 85 городам доступны в таблице «Ведомостей».

Рейтинг построен на данных Росстата и «Яндекс Карт» за 2025 год. Привлекательность работы оценивалась как медианная зарплата за вычетом НДФЛ и стоимости аренды однокомнатной квартиры, деленная на прожиточный минимум трудоспособного населения. Привлекательность жизни рассчитывалась по количеству и средней оценке мест досуга и отдыха на квадратный корень численности населения (Москва = 100 баллов). В зависимости от сочетания этих показателей города делились на четыре группы: «живи и работай», «вахтуй», «путешествуй» и «мечтай». Всего проанализированы 85 региональных центров без учета новых регионов. Отдельно отмечено, что с учетом агломерационного эффекта лидером в категории «живи и работай» оказывается подмосковный Красногорск.

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