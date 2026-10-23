Автобус со школьниками попал в ДТП в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 23.10.2026. Рейсовый автобус № 98 со школьниками, возвращавшимися с экскурсии, столкнулся с легковым автомобилем в Екатеринбурге. Водитель легковушки погиб, также медики осматривают 16 человек, находившихся в автобусе, в том числе семерых несовершеннолетних, сообщили в управлении Госавтоинспекции по Свердловской области.

Авария произошла днем на перекрестке улиц 8 Марта и 183/а. По предварительным данным, водитель автомобиля Škoda выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело, сообщили в СУД СКР по Свердловской области. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа, устанавливаются причины и обстоятельства аварии.

Из-за ДТП движение в районе остановки «Южная» временно ограничено. Автобусы со стороны микрорайонов Ботанический и Вторчермет следуют по улицам 8 Марта — Юлиуса Фучика — 8 Марта.