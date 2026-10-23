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Стены промплощадки ММК украсили арт-объекты из проката SteelArt Design

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ММК», фотограф Дмитрий Рухмалев
Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ММК», фотограф Дмитрий Рухмалев
Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ММК», фотограф Дмитрий Рухмалев
Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ММК», фотограф Дмитрий Рухмалев

УрБК, Магнитогорск, 23.10.2026. Два панно размером 10х15 м украсили стены вентиляторных градирен оборотных систем водонасосной станции листопрокатного цеха № 20 Магнитогорского металлургического комбината (ПАО «ММК»).

В пресс-службе комбината сообщили, что макеты арт-объектов разработаны департаментом корпоративных коммуникаций ММК. В основе сюжета — человек труда. Центральной фигурой первого панно стал молодой рабочий на фоне рулонов готовой продукции, а второго — горновой у доменной печи. Картины дополняет девиз «Делаем общее дело».

Оба панно изготовлены из инновационного оцинкованного проката толщиной 0,65 мм с полимерным покрытием SteelArt Design, который выпускается на ММК — Лысьвенском металлургическом заводе (ММК-ЛМЗ, входит в Группу ММК) с 2025 года. Многоцветный рисунок нанесен методом непрерывной цифровой печати непосредственно в рулоне.

На промплощадке в Магнитогорске подрядные организации за месяц собрали профилированные листы по схеме в единые бесшовные изображения. Суммарный вес смонтированных металлоконструкций составил почти две тонны.

«В условиях действующего производства инновационный прокат SteelArt Design не только решает эстетическую задачу, но и проходит проверку на антикоррозийную стойкость к агрессивной водной и атмосферной среде. Обновленные градирни стали визуальными акцентами на туристических маршрутах ММК, гармонично дополнив существующую галерею уличного искусства комбината. Промплощадку ММК уже украшают граффити-коллаж к 75-летию Великой Победы на сортовом цехе, масштабный рисунок «Золотая рыбка» на объектах кислородного цеха, мурал «Сохраняя традиции, движемся вперед» и многие другие», — сообщили в пресс-службе ПАО «ММК».

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