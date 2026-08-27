Заказчики ММК выбирают металл с покрытием «графитовый серый» и «зеленый мох»

УрБК, Магнитогорск, 27.08.2026. Лидерами продаж металлопроката с полимерным покрытием на протяжении последних лет стали оттенки: графитовый серый, зеленый мох, шоколадно-коричневый, сигнальный белый и сигнальный серый. Об этом сообщает пресс-служба Магнитогорского металлургического комбината (ПАО «ММК»).

По итогам прошлого года ММК реализовал 377,7 тыс. т металла с покрытием, 90% из них поставлено отечественным предприятиям. Важным производственным событием 2026 года стал выпуск трехмиллионной тонны проката с момента ввода в эксплуатацию агрегата полимерных покрытий № 1 (АПП-1). Суммарный выпуск на двух агрегатах (АПП-1 и АПП-2) с начала их работы превысил 5,6 млн т высококачественной продукции.

Металлопрокат с полимерным покрытием производится на основной площадке в Магнитогорске (на двух агрегатах суммарной мощностью 400 тыс. т в год) и на площадке Лысьвенского металлургического завода в Пермском крае (на четырех агрегатах суммарной мощностью 350 тыс. т в год). Продукция отвечает всем национальным и международным стандартам. Прокат выпускается с использованием валкового нанесения покрытия на холоднокатаную, горячеоцинкованную и электрооцинкованную сталь.

Полимерное покрытие сочетает долговечность и антикоррозийную стойкость, имеет различные типы фактурной поверхности и широкую цветовую гамму, может быть односторонним или двусторонним. Материал устойчив к УФ-излучению, механическим повреждениям и агрессивной среде. Благодаря строгому контролю на всех этапах производства ММК гарантирует высокое качество как самого рулонного проката, так и готовых изделий из него. Данная продукция в основном применяется при изготовлении кровельных решений и сэндвич-панелей, фасадов и водостоков, возведении заборов и ограждающих конструкций. На площадке ММК возможно нанесение полимерного покрытия на коррозионностойкий прокат с цинкалюмомагниевым покрытием (ЦАМ), который производят под брендом MAGProtect. Лысьвенский металлургический завод специализируется на премиальном прокате, включая брендированную линейку SteelArt с декоративнымпринтом, имитирующим фактуру натуральных природных материалов.

«В 2025 году ММК-ЛМЗ представил уникальный для российского рынка продукт — SteelArtDesign с покрытием, нанесенным методом цифровой печати. Он предоставляет широкие возможности для воплощения дизайнерских решений. Также на площадке ММК-ЛМЗ возможно изготовление продукции с дополнительным антивандальным лаковым покрытием и продукции с антибактериальным покрытием. Свойства последней — гидрофобность, нетоксичность, устойчивость к царапинам, способность к самоочищению и препятствование распространению микроорганизмов — особенно важны в медицинской сфере», — рассказали в пресс-службе комбината.