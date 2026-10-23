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Правительство включило Свердловскую область в эксперимент по запуску беспилотного трамвая

УрБК, Москва, 23.10.2026. Правительство РФ расширило действие экспериментального правового режима (ЭПР) по эксплуатации высокоавтоматизированных трамваев на Свердловскую и Нижегородскую области. Постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

Документ устанавливает для Свердловской области и плановые показатели пробега высокоавтоматизированных трамваев на третий год действия эксперимента. Так, трамваи первой категории (с водителем-испытателем в кабине) должны преодолеть не менее 3 тыс. км в первом полугодии и 6 тыс. км во втором. Для трамваев второй категории (с инженером-испытателем в салоне и дистанционным контролем движения) предусмотрен пробег не менее 1 тыс. км во втором полугодии.

Пассажирские перевозки беспилотными трамваями по первой в стране межмуниципальной линии между Екатеринбургом и Верхней Пышмой начнутся 1 января 2027 года. Об этом в августе сообщал замгубернатора Свердловской области Дмитрий Ионин. 

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