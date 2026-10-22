На форуме «PROформат» в Москве обсудят кадровую политику промышленных предприятий

УрБК, Москва, 22.10.2026. Более 100 руководителей и специалистов кадровых служб примут участие в VIII отраслевом форуме базовых предприятий промышленности «PROформат», который проходит в Москве 22–23 октября. Участники обсудят привлечение, обучение и адаптацию сотрудников в промышленности, сообщила пресс-служба Магнитогорского металлургического комбината (ММК).

Организаторами форума выступают ММК и Клуб работодателей Москвы (сервис «Авито Работа»). Инициатор проекта — Корпоративный центр подготовки кадров «Персонал» ММК. Форум проводится с 2019 года, а в 2025 году его партнером стал сервис «Авито Работа».

Основная тема встречи в этом году — «HR-политика будущего: привлечение — обучение — сопровождение кадров в промышленности». Участники обсудят перспективы развития Национальной системы квалификаций, новые форматы занятости и рабочие места будущего.

Главный специалист по цифровым решениям ММК Сергей Цыганков выступит с докладом о цифровых инструментах. Начальник управления персонала ОАО «ОСК» Ахмед Бедрединов расскажет о непрерывной системе подготовки специалистов по траектории «школа — колледж/вуз — предприятие». Руководитель информационного центра Корпоративного центра подготовки кадров «Персонал» Мария Пушкарская поделится опытом развития промышленного туризма на ММК.

«В период трансформации кадрового рынка мы делаем ставку на усиление бренда компании как привлекательного работодателя и развитие ценностного предложения. Наша цель — повышать интерес к отрасли через создание комфортных и безопасных условий труда и возможностей для самореализации. Развивая на ММК систему наставничества, мы формируем устойчивую среду для обмена знаниями, ускоряем адаптацию и закрепление новых сотрудников», — отметил директор по персоналу ММК Олег Парфилов.

В рамках форума также запланированы семинары и мастер-классы, посвященные кадровой политике промышленных предприятий и развитию системы профессиональных квалификаций.