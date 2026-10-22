В Свердловской области благодаря сервису «Земля для стройки» за пять лет возведено 567 жилых домов

УрБК, Екатеринбург, 22.10.2026. С начала реализации федерального проекта «Земля для стройки» в Свердловской области построено 567 жилых объектов. Из них 531 — индивидуальный жилой дом и 36 — многоквартирные дома. Об этом сообщает департамент информполитики Свердловской области.

«Благодаря сервису «Земля для стройки» упрощается процесс поиска и оформления земельных участков под строительство. Сервисом может воспользоваться любое физическое или юридическое лицо, а заявку можно подать в электронном виде. Вопросы оформления и предоставления земельных участков по городу Екатеринбургу рассматриваются министерством по управлению государственным имуществом Свердловской области. По другим муниципалитетам заявления рассматривают местные администрации», – отметил заместитель губернатора Свердловской области — министр по управлению государственным имуществом региона Алексей Кузнецов.

Наибольшая концентрация новой застройки зафиксирована в Белоярском и Сысертском муниципальных округах, а также в Екатеринбурге. Параллельно в регионе продолжается системная работа по выявлению территорий, пригодных для жилищного строительства. По данным управления Росреестра по Свердловской области, на Среднем Урале выявлено 15 946 земельных участков общей площадью 10 073 га. Из этого объема в хозяйственный оборот уже вовлечено 12 891 участок площадью 3 513 га.