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В Екатеринбурге официальные названия получили зеленые территории вдоль улицы Мира

УрБК, Екатеринбург, 22.10.2026. В Кировском районе Екатеринбурга официальные названия получили озелененные территории вдоль ул. Мира. Утвердил и подписал соответствующее постановление временно исполняющий полномочия главы Екатеринбурга Рустам Галямов.

Комиссия по топонимике приняла решение разделить территории на два топонимических объекта: аллею Инженеров-строителей — от ул. Первомайской до площади Кирова и аллею Физиков-технологов — от площади Кирова до ул. Малышева.

«Предложения по наименованиям подготовлены совместно с Уральским федеральным университетом (УрФУ), поскольку здесь расположены корпуса и другие объекты университета», — сообщили в департаменте информполитики администрации.

Летом этого года официальное название получили еще несколько территорий. Так, высаженная десять лет назад на набережной городского пруда аллея получила название Аллея журналистов, а общественное пространство на ул. Народной Воли — от ул. 8 Марта до Университетского переулка — получила название Аллея трех вузов: аллея расположена рядом с УрГЭУ, УГГУ и Уральским институтом управления (филиал РАНХиГС). Площадь благоустроенной территории превышает 5 тыс. кв. м.

На аллее высадили 25 деревьев, около 300 кустарников и более 1,8 тыс. кв. м газонов. Также специалисты уложили около 2,4 тыс. кв. м тротуарной плитки и 600 кв. м асфальтового покрытия. Особенностью этого пространства стал арт-объект «Маяк «Знание», с помощью которого посетители могут получить доступ к системе дополненной реальности и совершить виртуальную экскурсию по трем расположенным рядом вузам. Как отметили в департаменте, работы по благоустройству Аллеи трех вузов выполнены за счет средств муниципального и регионального бюджетов.

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