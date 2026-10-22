Цены российских промпроизводителей в сентябре выросли на 2,5%

УрБК, Москва, 22.10.2026. Цены российских производителей промышленных товаров в сентябре 2026 года выросли относительно августа на 2,5%. Это следует из данных Росстата.

Динамика не оправдала ожиданий аналитиков, которые прогнозировали рост в сентябре на 0,6% после повышения на 0,9% в августе. В сфере добычи полезных ископаемых цены в сентябре выросли на 10,5% после роста на 1,9% в августе, в том числе в добыче нефти и природного газа — на 14,7% после 1,1% месяцем ранее.

В обрабатывающих отраслях цены поднялись на 0,8% после августовских 0,9%. В обеспечении электроэнергией, газом и паром рост составил 0,7% после снижения на 1,8% в августе. В водоснабжении и утилизации отходов цены снизились на 0,1% после роста на 1,7% в августе.

В 2025 году цены производителей снизились на 3,3% после роста на 7,9% в 2024 году и на 19,2% в 2023 году, отчиталось ведомство.