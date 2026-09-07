Индекс промпроизводства в УрФО в I полугодии снизился на 1%

УрБК, Екатеринбург, 07.09.2026. Индекс промышленного производства в Уральском федеральном округе в первом полугодии 2026 года составил 99% к уровню аналогичного периода прошлого года. Это следует из данных Федеральной службы государственной статистики.

В секторе добычи полезных ископаемых индекс составил 99,2%, в обрабатывающих производствах — 98,5%, в обеспечении электроэнергией, газом и паром — 101,1%, в водоснабжении, водоотведении, сборе и утилизации отходов — 93,5%.

Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг в добыче полезных ископаемых составил 6,39 трлн руб., увеличившись на 1% год к году.

В обрабатывающих производствах объем отгруженной продукции составил 4,48 трлн руб., или 91,7% к уровню годом ранее. Свердловская область обеспечила 38,9% объема, Челябинская — 23,7%. Доля УрФО в общероссийском показателе составила 10,5%.

В сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром объем отгруженных товаров достиг 568,7 млрд руб., увеличившись на 14,7%. На Свердловскую область пришлось 34,7%. Доля округа в общероссийском показателе составила 11%.

В сфере водоснабжения, водоотведения, сбора и утилизации отходов объем отгруженных товаров составил 138,5 млрд руб., увеличившись на 5,1%. Доля УрФО в общероссийской динамике составила 12,6%.

Цены производителей промышленной продукции в июне к декабрю 2025 года выросли на 21,8% против 9,7% в среднем по России. Максимальный рост зафиксирован в Ханты-мансийскому автономном округе — 38,7%, минимальный — в Челябинской области (0,4%).