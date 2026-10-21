Будем фестивалить

Власти Свердловской области намерены расширить перечень международных мероприятий, проводимых в Екатеринбурге, после проведения Международного фестиваля молодежи в 2026 году. Перспективы привлечения новых деловых и отраслевых событий губернатор Денис Паслер обсудил с советником президента РФ Антоном Кобяковым на встрече в Москве. В числе приоритетов — развитие конгрессно-выставочной инфраструктуры и расширение сотрудничества с Фондом Росконгресс.

«Свердловская область занимает особое место в российской конгрессно-выставочной отрасли. Регион обладает современной инфраструктурой, сильной промышленной базой и многолетним опытом проведения международных мероприятий. Здесь сформирована профессиональная команда, способная принимать события самого высокого уровня. При этом важно двигаться дальше, развивать новые форматы сотрудничества и расширять международное присутствие. Сегодня на федеральном уровне реализуется дорожная карта развития конгрессно-выставочной деятельности до 2030 года, в подготовке и реализации которой участвует Фонд Росконгресс. Уверен, что опыт Свердловской области будет востребован при решении общероссийских отраслевых задач, а наше дальнейшее сотрудничество позволит привлечь в Екатеринбург новые масштабные проекты и укрепить его позиции как одного из ведущих деловых центров страны», — отметил Антон Кобяков.

Одной из тем переговоров стало дальнейшее развитие Екатеринбурга как площадки для мероприятий федерального и международного уровня. Регион располагает развитой выставочной инфраструктурой и крупной промышленной базой, что позволяет проводить события, объединяющие представителей бизнеса, органов власти, научного и экспертного сообщества. Стороны также обсудили продвижение промышленного потенциала Среднего Урала и возможности совместной работы с Фондом Росконгресс.

Екатеринбург ежегодно принимает крупные деловые мероприятия, среди которых международная промышленная выставка ИННОПРОМ. Она служит площадкой для обсуждения перспектив промышленного развития, демонстрации технологических решений и установления кооперационных связей между предприятиями. Для Свердловской области проведение таких форумов — не только возможность представить промышленный потенциал, но и инструмент привлечения партнеров и инвестиций.

Важным событием для города в 2026 году стал Международный фестиваль молодежи, объединивший 10 тыс. участников из 191 страны. Проведение мероприятия стало очередным подтверждением возможностей Екатеринбурга принимать масштабные события с участием иностранных делегаций. Развитие этого направления предполагает не только организацию отдельных фестивалей, но и формирование постоянного календаря международных встреч, форумов и отраслевых мероприятий.

Ранее при участии Фонда Росконгресс Екатеринбург принимал Глобальный саммит по производству и индустриализации GMIS-2019, а также выездные сессии Веронского евразийского экономического форума. Этот опыт стороны могут использовать при подготовке новых международных проектов.

Промышленная специализация региона остается одним из основных преимуществ Екатеринбурга при привлечении деловых мероприятий. Свердловская область располагает предприятиями металлургического, машиностроительного и других промышленных комплексов, а также научными и образовательными организациями. Это создает условия для проведения форумов, посвященных технологическому развитию, производственной кооперации и внедрению новых решений.

Крупнейшей площадкой для таких событий выступает международный выставочный центр «Екатеринбург-ЭКСПО» общей площадью 150 тыс. кв. м. Его инфраструктура позволяет организовывать международные выставки, конгрессы, форумы и другие мероприятия с большим числом участников.

«Свердловская область стала лидером Уральского федерального округа и заняла седьмое место среди субъектов России в рейтинге эффективности реализации промышленной политики в регионах страны за 2025 год. Такому результату способствуют и крупнейшие форумы, выставки, которые проводятся на Среднем Урале. Именно на ИННОПРОМе в Екатеринбурге традиционно задаются тренды развития российской промышленности и направления международной кооперации. Мы видим перспективы совместной работы с Фондом Росконгресс прежде всего в продвижении региональных инициатив и создании дополнительных условий для эффективной работы бизнеса», — подчеркнул Денис Паслер.

На встрече также рассматривались возможности дальнейшего сотрудничества региона с Фондом Росконгресс в рамках федеральной дорожной карты развития конгрессно-выставочной деятельности до 2030 года. Одним из направлений этой работы может стать расширение тематики мероприятий, которые проводятся на Среднем Урале, и привлечение новых участников из российских регионов и зарубежных стран.

Привлечение новых мероприятий позволит региону расширить деловую повестку за пределами традиционных промышленных выставок. Международные форумы и специализированные конференции дают возможность объединять представителей разных отраслей, обсуждать актуальные вопросы экономики и формировать новые партнерства. При этом проведение масштабных событий требует согласованной работы организаторов, региональных властей, площадок и компаний, обеспечивающих инфраструктуру и обслуживание участников.

Для Екатеринбурга развитие конгрессно-выставочной деятельности также связано с поддержкой гостиничного и ресторанного бизнеса, транспортной инфраструктуры и сферы услуг. Крупные мероприятия обеспечивают дополнительный спрос на эти направления и позволяют формировать устойчивую деловую специализацию города.

По итогам переговоров Дениса Паслера и Антона Кобякова стороны подтвердили заинтересованность в продолжении сотрудничества. В числе приоритетов — привлечение в Екатеринбург новых федеральных и международных мероприятий, развитие выставочной инфраструктуры и укрепление позиций Свердловской области как одного из ведущих промышленных и деловых центров России.